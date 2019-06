The examples populate this alert with dummy content

MOROS Y CRISTIANOS Ocho candidatos a Sant Jordiet La elección tendrá lugar este jueves 20 a las 20,15 horas en la asamblea general que se celebrará en el Teatre Principal miércoles, 19 de junio de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (19/06/2019) Ocho son los candidatos a Sant Jordiet 2020. Uno de ellos será el elegido este jueves en la segunda Asamblea General que se traslada al Teatre Principal como ha pasado en los últimos años. Cuatro de los aspirantes son del bando moro y otros cuatro del cristiano. Dos son de la filà Judíos, otro de la Llana, otro de los Chano, mientras que entre los cristianos los candidatos pertenecen a las filaes Alcodianos, Mozárabes, Labradores y Cides. La elección de Sant Jordiet será uno de los puntos del día de una asamblea que comienza a las 20’15 horas y donde se leerá la crónica de la fiesta de 2019, se designarán los cargos para el 2020, se renovarán componentes de la junta directiva como los dos vocales de los primers trons y los de los mayorales y habrá un par de propuestas para formar parte del Cuadro de Honor.