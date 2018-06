The examples populate this alert with dummy content

ESPORT EN 3D Octavio Fuentes y la Peña Juan XXIII protagonistas en la primera jornada Fueron los homenajeados con el encendido del pebetero y la izada de bandera – El sábado será de gran afluencia- Consulta los horarios y actividades en el enlace de la noticia sábado, 09 de junio de 2018 Compartir Twitter Whatsapp Primera jornada que transcurre con normalidad. Hoy será un día importante debido a la gran afluencia que se espera en todas las instalaciones deportivas. El polideportivo Francisco Laporta será el epicentro de una jornada en la que se entregarán los trofeos de los Jocs Escolars, habrá exhibiciones de todo tipo, actividades para todos los públicos, gratuitas y sin previa inscripción, y sobre todo mucho deporte y mucha competición. El servicio de autobús de la línea 5, será reforzado esta tarde y gratuitamente para fomentar el uso de trasporte público, ya que la organización recomienda usarlo para evitar problemas de aparcamiento. Alrededor de las 21.30 horas está prevista la entrega de trofeos de lo que ya se ha disputado, cabe recordar que la jornada de domingo será también muy frenética con la 10K Vía Verde, y don de las novedades, skate y pilota valenciana, lo que alargarán la jornada hasta las 20.00 horas aproximadamente del domingo, algo que también es novedad de esta edición. Consulta todos los horarios y actividades en el siguiente enlace PDF: https://www.alcoi.org/export/sites/default/es/areas/deportes/noticias/descargas/revista-def.pdf Programación especial de Radio Alcoy Radio Alcoy como siempre apoya el deporte y un año más estará en el Esport en 3D en una programación especial. El sábado , en el stan habitual, justo al lado del bar, estemos en directo desde las 12.00 horas y hasta las 14.00 horas. Toda esta programación especial la podrán seguir en el 1485 de OM, aplicación móvil de la Cadena Ser o en esta misma página web.