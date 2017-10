The examples populate this alert with dummy content

DE CIÈNCIA CERTA Octubre, mes Nobel José Cantó analitza la trajectoria dels premis amb més prestigi de les ciències i les lletres martes, 03 de octubre de 2017 escúchalo en AUDIO De ciència certa (03/10/2017) Octubre és el mes en què l'Academia Sueca dona a conèixer els millors investigadors, literats i els qui han treballat pel foment de la pau. José Cantó, doctor en Física, explica a l'edició d'este mes la trajectòria d'Alfred Nobel, el químic, inventor e enginyers. "Va crear la fundació que atorga els premis com a compensació per la invenció de la dinamita que va contribuir al desenvolupament de les guerres". Repassa distintes curiositats, qui van ser alguns guanyadors i els espanyols que els tenen així com les possibilitats que un investigador de la Universitat d'Alacant figure entre els reconeguts enguany.