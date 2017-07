The examples populate this alert with dummy content

FICHAJE ALCOYANO Oficial: Kilian Morante ya es blanquiazul Era un secreto a voces y el club ya ha confirmado que Kilian será jugador del Alcoyano viernes, 07 de julio de 2017 más información Kilian Morante, cerca del Alcoyano Desde Elche se daba el fichaje por cerrado , pero el Alcoyano no ha querido hacerlo público hasta la firma de contrato. El ex del Ilicitano, Kilian Morante, será blanquiazul la próxima temporada. El jugador es sub 23, interior pero es polivalente en la zona de ataque, donde más luce es el la media punta, pero puede jugar en diferentes posiciones. Kilian Morante y Ribelles, han sido los primeros en llegar y comenzarán el lunes la pretemporada con el Alcoyano.