NEGOCIACIÓN Oltra y Sánchez acuerdan crear un plan de infraestructuras sociales Una mesa técnica entre el Consell y la Diputación planificarán la construcción de recursos sociales en la provincia jueves, 25 de enero de 2018 Compartir Twitter Whatsapp La consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, y el presidente de la Diputación de Alicante, César Sánchez, han acordado la elaboración de un plan de infraestructuras sociales para la provincia de Alicante. El acuerdo tiene especial repercusión en la comarca, puesto que la Generalitat vinculó su implicación en el futuro geriátrico de Ibi a la participación económica de la Diputación de Alicante. El primer paso de la entente entre las dos administraciones es la creación de una mesa técnica para planificar los recursos sociales en la provincia. Tanto Oltra como Sánchez se han mostrado “satisfechos” por el acuerdo alcanzado en la reunión mantenida el martes. La viepresidenta del Consell ha agradecido el “diálogo y la colaboración” ofrecidas por la Diputación. Para la consellera es clave “elaborar un marco normativo estable y que dé seguridad jurídica” para repartir trabajo y competencias entre las dos instituciones. El orden de prioridades del plan de infraestructuras quedará establecido por un mapa de necesidades que la conselleria elaborará a partir de criterios objetivos, como las listas de espera, la prevalencia de patologías según territorios, la infradotación de recursos y la disponibilidad de solares. “De la unión de necesidades y posibilidades nace el plan de infraestructuras”, ha dicho Oltra. En este sentido, el Ayuntamiento de Ibi ya ha puesto a disposición de la Generalitat los terrenos de El Alamí sobre los que pretende levantar la futura residencia geriátrica, lo que representa un punto a favor de los intereses ibenses, al igual que la escasez de plazas públicas en el municipio. Las dos administraciones han pactado crear una mesa técnica que se reunirá con una periodicidad bimensual. La primera reunión está prevista para el plazo máximo de un mes.