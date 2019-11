The examples populate this alert with dummy content

REYES MAGOS Omar Giménez gana el concurso del cartel de la Cabalgata Es alumno de l'Escola d'Art i Superior de Disseny d'Alcoi - El cartel representa a unos pajes subiendo a la chimenea de una fábrica viernes, 08 de noviembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp Omar Giménez, alumno de l'Escola d'Art i Superior de Disseny d'Alcoi, en concreto del tercer curso de diseño gráfico, ha sido el ganador del concurso del cartel de Cabalgata de los Reyes Magos 2020. El jurado reunido en el Ayuntamiento ha decidido premiar su cartel que se podrá ver desde la tarde del 30 de noviembre en la fachada de la Casa Consistorial. El cartel representa a unos pajes subiendo con sus escaleras a una emblemática chimenea de una fábrica en medio de una noche cerrada ante la presencia de numeroso público. El Ayuntamiento ha informado de este hecho a través de sus redes sociales.