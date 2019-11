The examples populate this alert with dummy content

NADAL ALCOIÀ Omar Giménez homenajea al pasado industrial de Alcoy en su cartel de Reyes El autor del cartel de la Cabalgata de Reyes Magos ha explicado en Radio Alcoy cual ha sido su inspiración - El cartel se colgará en la fachada del Ayuntamiento en la tarde del 30 de noviembre miércoles, 13 de noviembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (13/11/2019) Omar Giménez, autor del cartel de la 135 Cabalgata de los Reyes Magos de Alcoy, ha estado en Radio Alcoy para explicar cual ha sido su inspiración a la hora de realizar la obra ganadora: la emblemática chimenea de las fábricas. Ese ha sido su elemento central junto a tres pajes con sus escaleras rojas subiendo hasta la parte alta de la chimenea con numeroso público presente. Omar es alumno de l'Escola d'Art i Superior de Disseny y nos explica como se sintió cuando la concejal de Fiestas, Carolina Ortiz, le llamó para darle la buena noticia. Incluso al final de la entrevista hablan sus dos hijas pequeñas, Emma y Gina.