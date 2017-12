The examples populate this alert with dummy content

GRAVE LESION Omgba se pierde el resto de temporada El jugador del Alcoyano se lesionó en el derbi y tendrá que pasar por quirófano martes, 19 de diciembre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp El jugador del Alcoyano, Omgba, se ha roto. El camerunés tendrá que pasar por el quirófano tras conocer la grave lesión que sufrió el domingo en el derbi ante el Ontinyent. Según reza la web del Alcoyano, el parte médico di que tiene unan “rotura del ligamento cruzado anterior y menisco externo de la rodilla derecha. Pendiente de intervención quirúrgica. El tiempo estimado de recuperación es de ocho meses”. Así pues el futbolista, que era clave en el esquema de Galiana se pierde lo que resta de temporada. Triste noticia para el Alcoyano ya que además es un hombre muy querido dentro del vestuario.