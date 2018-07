The examples populate this alert with dummy content

CD ALCOYANO Omgba se proclama embajador del Alcoyano en Camerún Durante sus vacaciones aprovechó para que su comunidad conozca al Alcoyano martes, 17 de julio de 2018 Compartir Twitter Whatsapp El Alcoyano traspasa fronteras y el jugador blanquiazul Franck Omgba, aprovechó sus vacaciones para volver a su país. El club ha emitido un comunicado contando su compromiso con el Alcoyano. “En Camerún también tiene su proyección el CD Alcoyano gracias a Franck Omgba, que durante el periodo vacacional regresó a su país cargado de equipaciones del conjunto blanquiazul regaladas por la entidad. Estas indumentarias estaban guardadas en El Collao y ya no tenían ningún tipo de uso por pertenecer a la anterior firma deportiva. El centrocampista africano las repartió a jóvenes de su comunidad para que las utilicen en los partidos que disputen allí que, de esta forma, harán difusión de la marca Alcoyano. En las imágenes se observa la ilusión de los compatriotas y amigos de Omgba con las camisetas del Deportivo”, define. El jugador ya está incorporado a los entrenamientos después de su grave lesión, se espera mucho de un futbolista que en la primera parte de la temporada, hasta la lesión en diciembre, mostró grandes cualidades.