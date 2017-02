The examples populate this alert with dummy content

HISTORIES NOSTRES On estava el Castell del Benicadell? Ricard Bañó parla de l'enigmàtica ubicació d'aquesta fortificació de la qual parlen en les seues cròniques el Cid, Alfons El Batallador i Jaume I lunes, 27 de febrero de 2017 escúchalo en AUDIO Històries Nostres (27/02/2017) L´historiador Ricard Bañó parla aquest dilluns de l'enigmàtica ubicació del Castell del Benicadell. Es tracta d'una fortalesa que els arqueòlegs no han pogut localitzar amb exactitud però que va tindre notable importància i estratègica. "Estava ubicat en la ruta principal que unia el nord amb el sud de Regne de València i creuava la serra del Benicadell. Era un castell que controlava el pas". Ricard Bañó explica que d'aquesta fortificació hi ha constància a les cròniques el Cid, Alfons El Batallador i Jaume I, però identificar on estava és en l'actualitat un repte.