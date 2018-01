On van viure els primers alcoians?

Alcoi està cercat de jaciments arqueològics on s'han trobat i s'investiguen restes de la Prehistòria. Després de presentar-nos els abrics de Les Llometes, dilluns passat, amb els ossos humans trobats i que es remonten a l'Edat de Bronze (Neolític), Ricard Bañó al programa d'aquest dilluns dóna una ullada a altres zones on s'han trobat restes més antigues, encara que no restes d'hommo sapiens.



Aquelles que major probabilitat tenen de pertànyer al Paleolític Superior són les trobades al voltant de l'ermita de Polop, encara que com reconeix Bañó, no han pogut documentar-se a l'àmbit científic. Del Paleolític Mitjà són les peces que cada estiu analitzen els investigadors de la Universitat de La Laguna al jaciment de El Salt. Bañó assenyala que encara no s'ha trobat restes humanes de l'hommo sapiens que viuria allà. Des d'aleshores fins l'actualitat hi ha una eternitat d'evolució d'aquells primers alcoians.