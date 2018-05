The examples populate this alert with dummy content

CUENTAS 2018 Onil aprueba un presupuesto libre de deuda que asciende a más de 5 millones El presupuesto de Onil crece un 4,8%, con medio millón para inversiones - Son las primeras cuentas liberadas del lastre de la deuda que dejó al municipio al borde del colapso miércoles, 09 de mayo de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Informativo comarcal (09/05/2018) El Ayuntamiento dispone de un presupuesto equitativo de 5.270.940 euros, casi cinco puntos por encima de 2017. Unas cuentas que miran directamente a las inversiones, 494.909 euros destinados principalmente a instalaciones deportivas. La alcaldesa, Humildad Guill, explica que la inversión más elevada son los 112.000 euros para la primera fase de la construcción del nuevo pabellón deportivo. "En 2018 vamos a solicitar una nueva subvención a la Diputación para finalizar esta primera fase: conseguiremos tener un pabellón nuevo en 2020". Las cuentas que Onil reserva para 2018 consiguen así estabilizarse después de que en 2017 terminase de liquidar los 7 millones de euros por dos sentencias firmes que han asfixiado al actual Gobierno, como explica la alcaldesa. "Alrededor de esa cantidad hemos pagado en esta legislatura más un millón doscientos mil en la liquidación de todos los préstamos que tenía el Ayuntamiento cuando empezamos (...) Es el primer presupuesto que nace desde el principio con la posibilidad de desarrollar todos los proyectos que el gobierno requiere". El presupuesto 2018 deja espacio también para actuaciones de mejora de accesibilidad en el Palacio del Marqués de Dos Aguas, intervenciones en el centro cultural y una partida para servicios sociales, además de arreglo de calles.