MOROS I CRISTIANS Onil avança al 27 d'abril la seua Entrada per les eleccions generals El calendari queda de la següent manera: el 26 d'abril Onil celebrarà la tradicional Olleta, després de la jornada electoral, les festes en el municipi continuaran del 29 al 31 d'abril. martes, 19 de febrero de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Informativo comarcal (19/02/2019) La convocatòria per a eleccions generals, el pròxim 28 d'abril, força a Onil a canviar a dissabte l'Entrada de Moros i Cristians. L'associació de comparses de la localitat es va reunir d'urgència el mateix dia en què el govern de Pedro Sánchez anunciés que eixe diumenge es celebraran els comicis. La decisió consensuada ha forçat a Onil a canviar l'Entrada de Moros i Cristians al dissabte 27, avançant-la un dia. El 26 d'abril Onil celebrarà la tradicional Olleta. Després de la jornada electoral, les festes en el municipi continuaran del 29 al 31 d'abril.