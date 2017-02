The examples populate this alert with dummy content

SER DEPORTIVOS Onil, cuna de grandes atletas El deportista y plusmarquista de Onil, Jorge Ureña, ostenta el récord nacional de heptatlón con 6.249 puntos obtenidos el último fin de semana de enero en Praga – Esta cifra le da el pase para los Europeos de Belgrado que se celebrarán en marzo miércoles, 01 de febrero de 2017 escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (01/02/2017) Natural, sencillo, percusionista, plusmarquista y récord de España de heptatlón, así es Jorge Ureña, atleta de Onil al que hemos podido entrevistar en Radio Alcoy, en el programa de Ser Deportivos tres días después de volver a batir su propio récord, que consiguió en enero de 2016 con una puntuación de 6.076 puntos, cifra con la que le arrebató el logro a Antonio Peñalver y que ostentaba desde 1992. Ureña obtuvo este logro en Praga en un encuentro internacional de pruebas combinadas. Detrás de 1,78 de altura, algo que le beneficia y le repercute para mal en algunos aspectos, de Ureña, hay un joven de 23 años que quiere “disfrutar del momento”, ya que considera que “la vida deportiva es muy corta”. De las siete pruebas que forman el heptatlón, en la que más cómodo se siente es en las vallas. Aunque no sabría cómo definir qué es lo que aporta el atletismo, tiene claro que ahora mismo quiere seguir en este mundo, que ha vivido desde pequeño ya que su padre, José Antonio Ureña también ha sido atleta y ahora mismo es su entrenador junto a Jesús Gil. “Es un momento de desconexión”, así se refiere Ureña al momento en el que está compitiendo y para lo que se prepara durante tres horas días, con distintas rutinas de entrenamiento, en Onil. A pesar de que algunos de los grandes del atletismo “se sorprenden cuando saben que sigo viviendo y entrenando en Onil”, Ureña destaca que “aquí tengo a mi familia, a mis amigos, tengo todo”. Además, de que parece ser que el aire que se respira en Onil tiene algo especial y es que ya han salido varios grandes atletas, aparte de Jorge Ureña, Eusebio Cáceres, quien le felicitó diciéndole: “enhorabuena por lo que vas a conseguir”, eso fue antes de finalizar el heptatlón. Además de las pruebas combinadas, a Ureña le gusta tocar en la banda de su municipio natal, de Onil y también “salir a tomar unas cervezas con los amigos, ir al cine…lo típico”. Un joven, que ha sido comparado con el mismísimo Ashton Eaton, a quien Ureña se ha referido como una “leyenda de las pruebas combinadas y del atletismo” y reconoce que esa comparación le “enorgullece mucho”. El joven plusmarquista de Onil también ha rememorado sus mejores momentos deportivos y también los peores como “los tres nulos en disco del año pasado” que le impidió disputar los Juegos Olímpicos, pero sus ganas de superarse a sí mismo van más allá y ahora se plantea, de cara al Europeo de Belgrado, “el objetivo después de esta cifra, ir a por las medallas”.