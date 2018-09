The examples populate this alert with dummy content

CULTURA Onil dedica su Centro Cultural al artista local Eusebio Sempere El municipio acoge este sábado el cuarenta aniversario de la Bienal de Pintura dedicada a su vecino más prolífico en un acto que será testigo del renombramiento del nuevo Centro Cultural Eusebio Sempere viernes, 28 de septiembre de 2018 El Ayuntamiento de Onil ha acordado poner el nombre del prolífico artista local, Eusebio Sempere, al Centro Cultural. La aceptación, por mayoría absoluta con los votos del PSOE, Equip per Onil y PP, y la abstención de Esquerra Unida, Compromís y la concejal no adscrita, Beatriz Martínez, surgió en pleno celebrado el 13 de septiembre. La alcaldesa, Humildad Guill, celebra esta dedicación nominativa que, asegura que es más que merecida. "Es una figura clave en el arte moderno español, y durante esta legislatura hemos dirigido muchas acciones a dignificar su persona y su obra, una de ellas, ponerle su nombre al Centro Cultural, donde debería haber estado siempre". Programa 'Sempere, sempre' El Palacio del Marqués de Dos Aguas acoge desde este sábado, a las siete de la tarde, el cuarenta aniversario de la Bienal de Pintura Eusebio Sempere con teatro: una trilogía sobre la vida del artista. El evento arranca con la primera parte, en la sala Sempere. Tras la entrega de premios del certamen de pintura de esta edición, se interpretará la segunda parte, en el claustro del palacio. Posteriormente, y previa inauguración de la exposición retrospectiva de las obras ganadoras en estos cuarenta años y las de la edición presente, se procederá al nombramiento del Centro Cultural en honor a Sempere. La tercera parte de la trilogía teatral, en la Pinacoteca, pondrá punto final a la celebración.