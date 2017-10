The examples populate this alert with dummy content

PATRIMONIO Onil destinará 90.000 euros a la rehabilitación del Pouet de la Neu hasta 2019 La primera fase, prevista para antes de que acabe el año, consistirá en la adecuación del interior del almacén de nieve con una inversión de 56.000 euros miércoles, 18 de octubre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Informativo comarcal (18/10/2017) La Diputación de Alicante ha aprobado la redacción del proyecto de la puesta en valor de El Pouet de la neu de Onil, construido durante los siglos XVII y XVIII, al que va a destinar 90.000 euros. De esta cantidad, que se va a repartir en tres años, 56.000 euros van dirigidos a la restauración y rehabilitación del pozo en una primera fase que prevé adecuar el interior de este antiguo almacén de nieve. Una obra que, como explica la alcaldesa de Onil, Humildad Guill, culmina los trabajos ya realizados y que se pone como fecha tope finales de este año. Onil destinará 29.000 euros de la subvención de la Diputación a la musealización del Pouet y a la dinamización del patrimonio. Una actuación, esta última, prevista para 2018, que se completará el año siguiente con los 5.000 euros restantes de la ayuda. El Pouet de la neu se encuentra ubicado en el barrio popularmente conocido como el Serrallo, en la parte alta del casco antiguo.