INFRAESTRUCTURES Onil inaugura un centre d'atenció primerenca de la paràlisi cerebral Atendrà a 50 xiquets i xiquetes de 0 a 6 anys amb trastorns en el seu desenvolupament o amb risc de patir-los i ajudarà a les seues famílies martes, 04 de junio de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Informativo comarcal (04/06/2019) Onil ha inaugurat un centre d’atenció primerenca especialment orientat a la paràlisi cerebral que porta per nom Infanta Elena. Aquesta infraestructura està ubicada en l’antiga Casa Molina i atendrà a 50 xiquets i xiquetes d’entre 0 a 6 anys amb trastorns en el seu desenvolupament o amb risc de patir-los i ajudarà a les seues famílies. El centre té un ampli equip multidisciplinar especialitzat en l’atenció de la infantessa amb diversitat funcional en cinc aules, un gimnàs per a fisioteràpia, una sala de logopèdia, altra de psicologia i dos sales d’estimulació. El president de l’Associació de Paralítics Cerebrals d’Alacant, Vicente Torres, i l’alcaldessa d’Onil, Humi Guill, van presidir l’acte i la directora del centre, Vanessa Reche, ha destacat la importància d'aquesta infraestructura sanitària.