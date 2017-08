The examples populate this alert with dummy content

PATRIMONIO Onil legitima el pasado histórico de sus muñecas El Ayuntamiento invierte 75.000 euros en la adecuación para museo de seis salas, dos de ellas correspondientes a la historia desde la creación del espacio hasta los años sesenta, con el nacimiento de Famosa martes, 08 de agosto de 2017 El Ayuntamiento consolida el proceso para convertir su colección permanente de muñecas en museo gracias a la subvención de 600.000 euros de la Conselleria de Cultura prevista hasta 2020. De la cantidad, 75.000 euros van a ser destinados este año para documentar seis salas: dos de la casa, el comedor y una estancia, dos salas de recepción del museo y dos históricas. A estas últimas se suman las tres del año pasado, con lo que, de esta manera, el Ayuntamiento de Onil completa los cinco espacios que repasan la historia del museo desde la creación de la Casa de l’Hort hasta las muñecas de los años sesenta. Marcos Pardines, concejal de Cultura, explica que la parte histórica, hasta la creación de Famosa, queda de esta manera cubierta este año. "La parte histórica va desde la Casa de l'Hort, el por qué del edificio, hasta las muñecas de los años sesenta". El Ayuntamiento de Onil cuenta con 200.000 euros más de la Conselleria que destinará a la modernización de la parte actual del museo y el taller de muñecas que, junto a las nueve salas adecuadas entre 2016 y 2017, completarían el proceso de musealización.