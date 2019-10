The examples populate this alert with dummy content

MOROS I CRISTIANS Onil reprograma les properes festes per evitar dies laborables Aprovat amb un 85,34% acostar al cap de setmana els dies grans i aprofitar la festivitat de l’1 de maig per la celebració dels Moros i Cristians lunes, 21 de octubre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Informativo comarcal (21/10/2019) Onil aprova amb un 85,34% acostar al cap de setmana i aprofitar la festivitat de l’1 de maig per la celebració dels Moros i Cristians. Les votacions per conèixer la opinió dels festers al eventual canvi de dates de les festes de Onil es va desenvolupar el passat cap de setmana coincidint amb el Mig Any. En la consulta van prendre part 716 votants que representen el 64,27% del cens total. Es va imposar, amb 604 vots, la opció de traslladar al cap de setmana la festa i aprofitar la festivitat de l’1 de maig per a desenvolupar les festes de Moros i Cristians ja a partir de 2020. En la postura de mantindre els dies tradicionals es van pronunciar 99 votants, que representen el 13,83%. Al final del reconte es van detectar 6 vots nuls i 7 en blanc. La votació sobre la possibilitat de traslladar les dates tradicionals va sorgir de la Asociación de Comparses a la Junta de Govern que integren un representant de cada comparsa i la Asociació, església i Ajuntament, a partir d’un calendari, que finalment va ser aprovat l’11 d’octubre. Segons este, el dies de festa s’han quadrat en els menys dies laborables possible, utilitzant caps de setmana i la festa de l’1 de maig.