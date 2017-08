The examples populate this alert with dummy content

SENTENCIA Onil sale de su asfixia económica El Ayuntamiento se deshace de sus grandes deudas, dos sentencias por expropiaciones, que ascendían a casi ocho millones de euros, con el pago de los más de dos que tenía aún pendientes jueves, 17 de agosto de 2017 escúchalo en AUDIO Informativo comarcal (17/08/2017) Onil afronta el final de su ahogo económico que ha pasado, en cuatro años, de cerca de ocho millones a 2 millones 400 mil euros en la actualidad. El Ayuntamiento ha aprobado este miércoles en pleno autorizar el pago de 1 millón 611 mil euros, cantidad con la que salda definitivamente la deuda del sector APD-8, una de las dos sentencias por expropiación que tenía pendientes. Además de esta resolución, de 2008, el segundo problema que ha asfixiado al Gobierno local desde que comenzó la legislatura es la resolución firme, también por expropiación, de 2012, la de los Salcedo. El Ayuntamiento abonó en 2016 la totalidad de esta sentencia, de 4 millones 100 mil euros. No obstante, faltan por pagar 800 mil 753 euros, correspondientes a los intereses, un crédito que ya ha reservado del remanente de tesorería, como asegura la alcaldesa de Onil, Humildad Guill, que espera dar carpetazo definitivo antes de septiembre. El gobierno local de Guill solicitó un plan de pagos en noviembre de 2016 previsto hasta 2019 al que no ha tenido que recurrir por haber podido hacer frente a estas dos deudas que han marcado el inicio de su legislatura.