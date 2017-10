The examples populate this alert with dummy content

OBRAS Onil y Castalla acortan distancias La Conselleria de Obras Públicas inaugura el carril bici que, desde este viernes, une ambos municipios y cuyos trabajos han sido sufragados en su totalidad por la Generalitat sábado, 07 de octubre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp Onil y Castalla reducen distancias a través de un carril bici. Este viernes se ha inaugurado el carril que va a conectar a los ciclistas que circulen entre ambos municipios de la Foia. El proyecto, que ha asumido íntegramente la Conselleria de Obras Públicas, consiste en una prolongación hasta Castalla del tramo ya existente en Onil y que actualmente acaba en la rotonda de la autovía que separa ambos municipios. "Aproximadamente un kilómetro y medio, las obras han consistido en terminar este carril bici, continuándolo hasta el parque que hay a la entrada de Castalla", como explica la alcaldesa de Onil, Humildad Guill. El carril bici se ha inaugurado este viernes, a las dos de la tarde, en un acto al que ha asistido el director de Obras Públicas de la Conselleria, Carlos Domingo Soler.