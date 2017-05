The examples populate this alert with dummy content

SER DEPORTIVOS Onsen y la Peña Oscar Prieto juntos por solidaridad El gimnasio Onsen y la peña celtista alcoyano Oscar Prieto , organizan el sábado un evento en el GYM en beneficio de Cáritas miércoles, 24 de mayo de 2017 escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (24/05/2017) La III edición de MatatOnsen y la IV del Memorial Oscar Prieto, se unen a favor de Cáritas. El próximo sábado desde las 15.00 horas comenzará una maratón de natación para todas las edades. El objetivo es recaudar para la asociación, el precio de la inscripción es de 10 euros que irá íntegramente a Cáritas, además hay un carril cero para recoger aportaciones. La fundación del Alcoyano y el Celta de Vigo han aportado material deportivo. Hoy en Ser Deportivos el concejal de Deportes Alberto Belda, el director del Gimnasio Onsen, Javi López y el presidente de la peña Celtista Alcoyana Oscar Prieto, Sergio Cortés, han estado en el gimnasio donde hemos realizado el programa en directo desde las mismas instalaciones. Cuentan todos los detalles de la actividad solidaria y muchas cosas más.