EN JUEGO (2ª PARTE) ONTINYENT 0-0 CD ALCOYANO Derbi importante en El Clariano entre el Ontinyent y el Alcoyano - Síguelo en el 1485 OM o en esta web con Rafa Carbonell, Paco Agulló e Ismael Mayor, dirige Sheila García domingo, 27 de enero de 2019 Compartir Twitter Whatsapp El Ontinyent y el Alcoyano se miden en un derbi en El Clariano. CD Alcoyano: Once titular: Bañuz, Barreda, Hermosa, Primi, Fomeyem, Córcoles, Nieto, De Lerma, Lino, B. Reyna y Pino. Banquillo: Anaba, Ortega, Yvan, Braulio, Vicente, Rubio y Óscar Díaz. La próxima jornada se disputará en El Collao, el domingo 3 de febrero a las 17.15 horas entre el CD Alcoyano y Villarreal CF B.