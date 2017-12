The examples populate this alert with dummy content

ESTUDIO Ontinyent duplica a Alcoy en mano de obra textil El Plan de Acción del sector advierte de la destrucción del 35% del empleo durante la crisis. viernes, 22 de diciembre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp El Plan de Acción de la Generalitat para el textil-confección analiza la situación del sector en la Comunidad Valenciana. El estudio advierte de que el textil está en proceso de recuperación tras haber perdido un 35% de su mano de obra durante la crisis. Entre 2008 y 2014, el sector perdió 8.005 puestos de trabajo. Entre 2014 y 2016 el empleo ha repuntado, al igual que el número de empresas, que el año pasado era de 2.303 firmas. El informe señala que Ontinyent es la localidad con mayor mano de obra textil. Con 1.404 empleados, representa el 10,7% de todo el empleo del sector en la Comunidad Valenciana. Le sigue Cocentaina con 1.190 empleos, Banyeres con 937 y Muro con 770. En el textil de Alcoy, según el estudio, trabajan 661 personas. Representa el 5,06% del empleo en el sector valenciano. Los redactores sostienen que, con estas cifras, el textil resulta esencial en la industria valenciana.