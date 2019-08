The examples populate this alert with dummy content

CULTURA Ontinyent programa ocho conciertos para sus Fiestas de Moros y Cristianos El grupo La Unión encabeza el cartel de las citas musicales que se desarrollarán del 20 al 25 de agosto y cuyo acceso será gratuito sábado, 17 de agosto de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (16/08/2019) Ontinyent ha programado ocho conciertos para la Semana Grande de sus Fiestas de Moros y Cristianos. El grupo La Unión encabeza el cartel de las citas musicales que se desarrollarán en la Explanada Tortosa i Delgado y en la Glorieta Municipal y la entrada a todas ellas será libre. La primera cita será este martes, 20 de agosto, a las 00:30 horas con la actuación de La Unión y el miércoles, a partir de las 23:30 horas, será el turno para Lemons, Els Catarres y Valira. En el escenario de La Glorieta, y a partir del miércoles 21 de agosto, pondrán la banda sonora a las noches de Fiestas La Pandilla de Drilo, un tributo a Víctor y Ana Belén y Sergio y Estíbaliz, las orquestas Mustang y Pato Daniel así como varios DJ. Àngels Muñoz, edil de Fiestas, ha estado en Hoy por Hoy Alcoy para dar detalle de la programación de Ontinyent en concert e invita a asistir a estas actuaciones que son gratuitas para el público.