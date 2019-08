The examples populate this alert with dummy content

CELEBRACIÓN Ontinyent recibirá con música una nueva llegada de los Moros y Cristianos La localidad de la Vall d’Albaida arranca mañana sus Fiestas con la interpretación de la marcha mora “Chimo” dirigida por Joan Enric Canet Todolí miércoles, 21 de agosto de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (21/08/2019) Ontinyent inicia mañana sus Fiestas de Moros y Cristianos en honor al Santíssim Crist de l’Agonia. El preludio a los días grandes llegará mañana, a partir de las 18 horas, con la entrada de bandas y la interpretación de la marcha mora “Chimo” dirigida por Joan Enric Canet Todolí. Las tropas cristianas y moras realizarán su despligue en la ciudad con sus Entradas programas para el viernes por la tarde y el sábado será el Contrabando y la bajada del Cristo. El domingo, los festeros rendirán honores al Cristo con la misa y la procesión antes de que el lunes se enfrenten en la batalla por conquistar la villa. Jorge Rodríguez, alcalde de Ontinyent, ha estado en Hoy por Hoy Alcoy, para dar detalles sobre esta celebración e invitarles a disfrutar de estas fiestas de Interés Turístico Nacional.