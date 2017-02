The examples populate this alert with dummy content

AGENDA Ópera y circo en el Calderón Alcoy acoge ofertas interesantes para el próximo fin de semana miércoles, 22 de febrero de 2017 ¿Estás preparado? Hoy la agenda os la adelantamos para que tengáis tiempo a organizaros ese precioso tiempo que es oro, jamás hay que olvidarlo. Viernes, 24 de febrero Hoy la cita imprescindible es Tosca, a las 20 horas, en el Teatro Calderón. Lección de ópera muy recomendable. Sábado, 25 de febrero Música y teatro. Concluye la Mostra de Teatre Amateur Vila de Cocentaina. Telò Teatre cierra la muestra con Bodas de Sangre. En Alcoy, el Círculo Industrial acoge un recital muy interesante: Teclas de fiesta. Música festera interpretada con piano, a cargo de la pianista Silvia Gómez Maestro. A las 19 horas, cita obligatoria. Domingo, 26 de febrero Este domingo tenemos tres planes. En primer lugar, una excursión por Alcoy titulada Urbanismo y vivienda obrera, por Jordi Doménech. A las 9.30 horas, desde La Glorieta. Hay circo en el Calderón, a las 18.30 horas, con El tren, con los inmensos Circo Gran Fele. También película, Distrito Cero, dentro de la Mostra de Cinema i Drets Humans. A las 20 horas, en UNESCO.