ALCOYANO - PERALADA Oportunidad de oro El Alcoyano quiere acabar el año con victoria – El partido será el sábado a las 18.00 horas en El Collao, lo contaremos en directo en Radio Alcoy en el 1485 de Om, App SER o en esta misma web viernes, 21 de diciembre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (21/12/2018) El Alcoyano quiere despedir el año de la mejor forma posible y eso es con victoria. Los de Mir después de la victoria en Sabadell buscan por primera vez la segunda victoria consecutiva que les consolidaría en la zona media anta de la tabla antes del parón de Navidad. Enfrente tendrán a un Peralada, filial del Girona, que llegará a Alcoy después del desgaste ante el Mestalla del pasado miércoles, en el que jugó el partido aplazado y que terminó en empate a uno. Un filial que ya ganó la temporada pasada en El Collao y que este año ha variado bastante, aunque mantiene una gran calidad en sus jóvenes jugadores. Es el punto fuerte del equipo, capaz de desequilibrar el partido en cualquier jugada. Los de Vicente Mir llegan en buen momento pero con temor a El Collao donde sólo han ganado dos partidos en lo que va de de primera vuelta, bagaje insuficiente teniendo en cuenta las aspiraciones iniciales. El feudo local se atragante, pero si el Alcoyano quiere cambiar dinámica tendrá que empezar este sábado, de lo contrario la afición de El Collao dictará sentencia ya que en el último partido acabó pitando al equipo y cuerpo técnico. Para que esto no ocurra y las aguas vuelvan al cauce, el equipo está obligado a dar una mejor versión que en partidos anteriores. El cuadro local no podrá contar con Braulio, Eldín, Pajarero, Tomás Ruso y Córcoles , el resto disponibles para el partido. Una de las novedades será Fomeyem en el eje de la zaga, el jugador camerunés demostró en la Nova Creu Alta que está a un gran nivel y junto a Primi será de la partida en el centro de la zaga. Lo lógico es que vuelva a defensa de 4 y que vuelva con dos delanteros, haciendo una alineación más ofensiva que ante el Sabadell, por lo que De Lerma y Omgba apuntan al centro del campo. Las bandas tiene más opciones y en la delantera, después del buen momento, Lino es el que más opciones tiene. El árbitro del partido será el aragonés Carlos Aranda Aanquela, colegiado recién ascendido que nunca ha pitado al Alcoyano. El choque partido será el sábado a las 18.00 horas en El Collao, lo contaremos en directo en Radio Alcoy en el 1485 de Om, App SER o en esta misma web desde las 17.45 horas con la dirección de Sheila Garcia y desde el campo Paco Agulló e Ismael Mayor.