LGTBI MARIOLA Orgull de poble 2.0 Benillup acoge este sábado, 10 de junio, la segunda Trobada de Pobles per la Diversitat, que se desarrollará en colaboración con los festeros y el Ayuntamiento lunes, 05 de junio de 2017 Orgull de poble. Este es uno de los hashtags que apadrina el segundo desfile a favor de la visibilidad de orientación sexual y de identidad de género en los espacios rurales, y que este año acogerá el municipio de Benillup. El colectivo LGTBI MARIola ha organizado, para el sábado 10 de junio, un amplio programa lúdico y reivindicativo en favor de los derechos de sus integrantes con motivo de la segunda Trobada de Pobles per la Diversitat. La jornada, que cuenta con la colaboración de los festeros del pueblo y el Ayuntamiento, contempla una excursión por los alrededores del pueblo y una comida de hermandad, una exposición en torno a los derechos humanos y una charla a cargo de Amnistía Internacional sobre la situación de las personas LGTBI en diferentes países de Europa y África. Además, el programa contempla talleres didácticos, pasacalles con la participación de la Colla El Pinyol de Callosa d'en Sarrià y las actuaciones del mago Lumaki, el cantacançons Dani Miquel y Germans Quartet y, como colofón, la simbólica cremà de un armario, con el que el colectivo quiere incidir en la necesidad de romper barreras, miedos y prejuicios. LGTBI MARIola ha escogido Benillup porque representa la idea de que se puede vivir con naturalidad toda orientación sexual e identidad de género al margen de si se hace en una gran ciudad o en un pueblo de solo un centenar de habitantes. Al mismo tiempo, el colectivo quiere sumarse a las demandas de los vecinos para que se consolide la ladera del barranco sobre el cual se asienta el pueblo, que poco a poco va cediendo y amenaza con sufrir un desprendimiento.