The examples populate this alert with dummy content

EDUCACIÓN Orosia Silvestre reunirá a los centros de formación de adultos de la comarca El encuentro tendrá lugar el miércoles 6 a las 17'30 horas dentro de la Semana Cultural de los diferentes centros - La secretaria del centro Mila de Lucas y el profesor Jordi Raül Verdú han estado en Radio Alcoy explicando las actividades martes, 05 de febrero de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (05/02/2019) El Centro Público de Formación Permanente de Personas Adultas, Orosia Silvestre, convoca a los centros de la comarca a un encuentro dentro de las actividades de sus respectivas semanas culturales. El encuentro tiene lugar con motivo de la semana cultural que lleva por lema Educació de persones adultes, educació sense fronteres. Está previsto este miércoles 6 de febrero a las 17,30 horas en el salón de actos del edificio del Viaducto. Se espera a alumnos de centros de Beniassent Cocentaina-Muro, Banyeres, Ibi y Castalla, como ha explicado en Radio Alcoy la secretaria del centro, Mila de Lucas, y el profesor de inglés y conocido escritor, Jordi Raül Verdú. En este encuentro se realizan actividades conjuntas desde entregas de premios, talleres, cinefòrum, visitas o excursiones. El viernes 8 se cierra el programa con dos charlas abiertas al público, una sobre neurociencia de Macarena González a las 18 horas y otra sobre la historia del edificio donde está ubicado el Orosia Silvestre del historiador del CAEHA Rafa Hernández a las 19 horas.