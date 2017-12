“Os necesitamos”

escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (01/12/2017)

No queda otra, o se cambia la dinámica o el Alcoyano terminará vagando por la mitad de la tabla sin engancharse definitivamente a la zona noble de la clasificación. Hasta el momento, lo que estaba perdiendo en casa lo ganaba fuera y para que funcione la media inglesa, no queda otra que sumar de tres en tres en casa de forma regular definitiva.

El entrenador del Alcoyano, José Galiana, no podrá contar con Lino que está sancionado, mientras que Cubero, Álvaro, Alarcón, Omgba, son varias la dudas que tiene el técnico que tampoco podrá contar con Galas por lesión. Galiana quiso mandar n mensaje a la afición. “Sabéis que no soy de pedir, pero el partido del domingo es muy importante, tenemos que tirar todos del carro, que nos animen y si luego al final del partido nos merecemos que nos critiquen, que lo hagan, pero no durante el partido. Un ejemplo , ¿si estuvieran operando a un familiar, iríais al cirujano para increparle y meterle presión, o le dejarías trabajar y después ya opinarías?, es un poco exagerado, pero que esto solo es fútbol, pero quiero decir con esto que durante el partido por lo menos, si no quieren animar, por lo menos que no nos piten. Luego cuando termine el partido, ya que hagan lo que crean oportuno. Pero que nadie piense que será fácil y que en este equipo hay jugadores que triplican el sueldo de los del Alcoyano, así que habrá momentos que lo pasaremos mal”. Señaló.

No se esperan muchos cambios con respecto las últimas alineaciones, vuelven Ombga y Mario Fuentes, pero los dos no serán titulares. Kilian debería de repetir por méritos. Y de los tres centrales que tiene, decidirá que tipo de defensa hace, de tres con Mario, Pau y Ruso solo coloca a dos. Gato, con un esguince, también es duda. Koke seguirá en la portería, y en el centro del campo Ribelles será titular, la duda, quien le acompañará.

Por su parte el Atl. Baleares llegará a alocy con nuevo entrenador, el interino Horacio Melgarejo, que en declaraciones a los medios locales afirma que: “Uche está disponible, está con ganas, salió de él hacer la semana completa con el grupo, no progresiva. Quiere empujar desde los minutos que le toque. Quitando a Rodri y Xisco, Migue tiene ciclo de tarjetas y el resto, 19, disponibles. El equipo necesita ganar y vamos desde el minuto 1 a por la victoria en Alcoy. El Alcoyano cambió la filosofía de los últimos años y le gusta jugar y nosotros tenemos que ser agresivos. El cambio tiene que ser de todos, desde el utillero al entrenador, a los futbolistas…formando una estructura defensiva para proteger al equipo y los resultados tienen que llegar por calidad. Siempre hubo buen ambiente, estando yo y antes“, destacó.

El árbitro del partido será el colegiado Castellano Manchego Luis Miguel MONTERO DE LERMA. Desde las 11.15 horas, podrán seguir el partido en directo en Radio Alcoy, en el 1485 de Om, aplicación móvil del a Cadena Ser o en esta misma web.