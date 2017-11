The examples populate this alert with dummy content

LA FIESTA DE LOS REYES Óscar Climent gana el concurso del cartel de la Cabalgata El joven artista alcoyano convence al jurado con su obra 'Ells ho veuen tot' viernes, 10 de noviembre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp Óscar Climent Llàcer (Alcoi, 1988) ha ganado el concurso del cartel anunciador de la Cabalgata de Reyes 2018. El jurado lo ha tenido muy difícil y ha elegido 5 carteles, después ha votado siguiendo las bases y «Ells ho veuen tot» de Óscar Climent Llàcer ha resultado la obra con más puntos. El jurado estaba formado por Raül Llopis y Palmer, concejal de Fiestas, que ha actuado como presidente, Tamara Vallejo Carpio, profesora que ejerce la docencia en la sección Teoría y Práctica de Bellas artes de la Escuela Municipal de Bellas artes de Alcoy Eduard Corbí Cabrera, Director de l’Escola d’Art i Superior de Disseny d’Alcoi, Silvia Sempere Ripoll, Profesora titular en el Departamento de Ingeniería Gráfica (DIG) del Campus d’Alcoi de la UPV, Ximo Murillo Ribes, profesor de Visual y Plástica y actual vicesecretario del IES Cotes Baixes i e Ignacio Trelis Sempere, Pintor y Asesor Artístico de la Asociación de Sant Jordi. Susana Sánchez Rey, funcionaria del Ayuntamiento de Alcoy ha actuado como secretaria. Después de descartar entre los 44 carteles presentados, quedaron cinco. El jurado votó puntuando los siguientes aspectos: técnica utilizada, colores empleados, composición, simetría matemática, tipografía, originalidad, y presentación. Resultó ganador el cartel señalado con el número 38, con el título «Ells ho veuen tot» y lema «Ells ho veuen tot», abierta la plica, esta corresponde a Óscar Climent Llàcer. Con las obras presentadas se montará una exposición. El ganador obtiene un premio de 1.100 euros del importe de la cual se deducirá la cuantía que fiscalmente corresponda.