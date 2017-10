The examples populate this alert with dummy content

MOROS I CRISTIANS Óscar Martínez guanya el premi de teatre fester El jurat concedeix un accèssit a Antonio Llopis Candela martes, 03 de octubre de 2017 Óscar Martínez Albero ha guanyat la 29 edició del premi de teatre fester organitzat per l’Associació de Sant Jordi. L’obra ha convençut al jurat que, reunit aquest dilluns, ha valorat les onze obres presentades al premi. El guanyador s’emporta els 2.700 euros del premi, una quantia un 50% superior a l’habitual després que l’any passat el guardó quedara desert. El jurat ha destacat l’originalitat del treball de Martínez, membre del Quadre Artístic de l’Associació de Sant Jordi i fester de la filà Cordón. L’obra guanyadora es titula El alma de la Fiesta i narra com els òrgans donats per un alcoià fan molt més que salvar la vida de persones d’altres indrets d’Espanya. El treball de Martínez es va imposar en la ronda final de deliberacions a l’obra Enguany tinc càrrec, d’Antonio Llopis Candela, a qui el jurat ha concedit un accèssit de 600 euros. El jurat del premi estava format pel director de El Nostre, Luis Peidro, l’escriptor i professor Jordi Botella, els actors Raül Roldán i Amparo Casabuena i el conseller de l’Associació José Jorge Montava, i el cronista, Ignacio Lara. L’obra guanyadora s’estrenarà al teatre Calderón en el festival de teatre fester del mes d’abril.