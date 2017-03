The examples populate this alert with dummy content

LLEIDA 2 - 1 ALCOYANO Otra oportunidad perdida El Alcoyano deja otra vez pasar la oportunidad de dormir como líder, en el Grupo III tras caer en el Camp d'Esports sábado, 11 de marzo de 2017 Otra vez el conjunto entrenado por Toni Seligrat, deja pasar la oportunidad de alcanzar el liderato, aunque fuera por unas horas, tras perder por 2 a 1 en su visita al Camp d'Esports de Lleida. A pesar de no haber excusas por el terreno de juego, natural y por las dimensiones de juego, de las más grandes de la categoría e incluso en 2ª División, el Alcoyano suma en su haber su cuarta derrota en Liga, y se comprime otra vez el play off, tras la victoria del Valencia Mestalla ante el Cornella, y encima el Lleida, con su victoria obtiene una inyección de moral de cara a afrontar la recta final de la competición, con 9 jornadas, que intuímos serán de infarto de aquí a mitad de mayo. Con todos los ingredientes favorables, para afrontar un buen partido de fútbol, el Alcoyano sucumbió ante un buen Lleida, que jugó los últimos 15 minutos del choque con un jugador menos, e incluso así, se perdió ante el conjunto catalán, que pronto se puso por delante en el marcador, con el tanto de Casares en el minuto 16, tras aprovechar un despeje en segundo línea y batir a Marc Martínez. El tanto de los locales reactivó el juego del Alcoyano, sobre todo en jugadas por banda, llegando en una de esas incorporaciones el golazo de la tarde, con un disparo con el exterior desde la frontal de López Silva, en el minuto 24, que situaba el empate en el electrónico del Camp d'Esports de Lleida. Con este gol, llegaron los mejores minutos del Deportivo que llegaba una y otra vez sobre la porteria de Campos, con internadas sucesivas de Carlos Barreda, el mejor de los blanquiazules, y de Navarro, que volcaban balones al área rival con mucho peligro, disfrutando de claras ocasiones David Torres, otra vez nulo de cara a puerta y Mariano Sanz, más incisivo. Y nada más iniciarse la segunda parte, Javi López dejó estupefactos a propios y extraños, con una golazo olímpico, que sorprendía a toda la zaga blanquiazul y a Marc Martínez, situando el 2 a 1 en el marcador. A partir de entonces, el Lleida regaló el balón al Deportivo que lo intentó en los últimos diez minutos en un alarde de empuje y fuerza, aprovechando que el conjunto catalán jugaba con un hombre menos tras ver la roja el jugador Casares, por doble amonestación en el minuto 77, pero a pesar de todo ello el resultado final no se movió y el Alcoyano pierde otra ocasión de oro, de dormir, al menos, como líder en el Grupo III de la 2ª B.