TIRO CON ARCO Otro podio para Manolo Candela Logró la medalla de plata en el campeonato de España disputado en Santander jueves, 12 de julio de 2018 Compartir Twitter Whatsapp El pasado fin de semana tuvo lugar el Campeonato de España de Tiro con Arco de Aire Libre en la localidad cántabra de Santander, concretamente dentro del parque del Palacio de la Magdalena. El arquero alcoyano que ya quedó Campeón el pasado mes de Febrero, en la modalidad de Sala y después de dos años sin competir, debido a una grave lesión de hombro, regresa a la competición por todo lo alto. Ha sido sin duda un año fantástico para Manolo, ni en el mejor de los casos podría pesar en un regreso tan especial. Manolo quedaba en un Tercer puesto, después de La Ronda de clasificación. En octavos de final derrotaba al arquero cántabro Ignacio Gutiérrez por 6 a 0. En cuartos al catalán Jesús Martínez por 6 a 2. En la semifinal ganaba por un apretado 6 a 4 al gallego Manuel Brague, obteniendo el pase a la final, contra en almeriense José Manuel Marín con el que pedería por 6 a 2, por lo tanto se adjudicaba la Medalla de Plata.