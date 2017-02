The examples populate this alert with dummy content

OK LIGA Otro rival directo para el Enrile El Patín Alcodiam juega a domicilio ante el Girona el sábado 18 de febrero a las 20h – El equipo catalán está cuatro puestos por debajo del conjunto de Sergi Punset con dos puntos menos viernes, 17 de febrero de 2017 escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (17/02/2017) El Enrile PAS Alcoy afronta una nueva final. Juega el sábado 18 de febrero a las 20 horas ante el Girona, equipo que va cuatro puestos por debajo del Patín, pero que en cambio tan sólo tiene dos puntos menos. Este hecho demuestra lo igualada que está parte media baja de la tabla a estas alturas de temporada, ya avanzada, ya que se va a disputar la jornada 19 de las 30 que componen la temporada de la OK Liga. El equipo dirigido por Sergi Punset viene de reencontrarse con la victoria tras una derrota en casa del Noia Freixenet, la pasada jornada el Enrile ganó en Alcoy al actual colista, al Manlleu por 5-4. Anteriormente a la derrota frente el Noia, el Patín encadenó tres victorias consecutivas, objetivo que se fijó el equipo, y también el entrenador Sergi Punset. Actualmente el Enrile ocupa el puesto 8 de la tabla, justo en el ecuador de la clasificación, a pocos puntos de dos de los equipos que tiene por arriba y también a los que le siguen por debajo, como es el Lloret o el Caldes. Precisamente el Lloret es el rival del Patín dentro de dos jornadas, que se disputará el 4 de marzo, después de un nuevo parón en la OK Liga que vendrá después del partido del Enrile ante el Girona y que vienen siendo habituales por otras competiciones en las que el Patín no juega. El Alcodiam afronta el encuentro ante el Girona como si fuese el Barça ya que en juego hay mucho y una victoria puede hacerle escalar posiciones, o por el contrario, una derrota le podría bajar muchas posiciones en la tabla.