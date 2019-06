The examples populate this alert with dummy content

ATLETISMO Ovidi Albert, quinto de España sub'23 en triatlón cross El joven triatleta alcoyano ha logrado además ser séptimo en duatlón sub'23 en las pruebas disputadas de forma consecutiva en Pulpí, Almería martes, 04 de junio de 2019 Compartir Twitter Whatsapp El atleta alcoyano Ovidi Albert ha vuelto a destacar en un Campeonato de España y además lo ha hecho por partida doble, ya que ha disputado los nacionales de Triatlón Cross y Duatlón Cross. En ambas pruebas, disputadas de forma consecutiva, sábado y domingo, en Pulpí, Almería, ha logrado destacadas posiciones. El sábado ha logrado una meritoria quinta plaza en su categoría sub'23 y un 22 puesto en élite en el Triatlón Cross y el domingo ha acabado séptimo en su categoría sub'23 y 39 élite en el Duatlón Cross. En el triatlón ha ido de menos a más acabando cerca del podio tras remontar en el sector final de carrera a pie, mientras que en el duatlón al día siguiente ha notado el cansancio del esfuerzo de la primera prueba el día anterior y ha acabado sufriendo. Además la hermana de Ovidi, Olaia, junto a sus compañeras del LA2018 Triatlón Club, ha logrado proclamarse campeona de España por equipos e duatlón cross. Antes Ovidi también había sido campeón de España universitario con el equipo de la Universidad de Alicante, para ser el décimo tercero en la general. También en este pasado mes de mayo ha sido quinto absoluto y segundo sub'23 en el Autonómico de triatlón sprint.