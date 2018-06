The examples populate this alert with dummy content

ESPORT EN 3D Ovidi Albert y Lorena Rodríguez se llevan la 10K Vía Verde Con más de 500 participantes se ha disputado una de las pruebas reina del Esport en 3D – Hoy ha sido la tercera y última jornada domingo, 10 de junio de 2018 Compartir Twitter Whatsapp Nuevo éxito de participación y de público en la séptima edición del Esport en 3D. Miles de personas a lo largo del fin de semana han pasado por las instalaciones deportivas para ver, practicar y disfrutar del deporte local. El viernes comenzó con los actos de inauguración y homenajes. El sábado fue el día fuerte con la entrega de trofeos de los Juegos Escolares, exhibiciones que llenaron los pabellones y con actividades abiertas a todos los públicos y finales de las competiciones. Hoy domingo la 10 K de la Vía Verde ha sido lo que más afluencia ha llevado, más de 500 participantes en una prueba que ha ganado Ovidi Albert en masculino y Lorena Rodríguez en femenino. La competición sigue a lo largo del día con la Pilota Valenciana y el Skate, dos de las modalidades nuevas de este año.