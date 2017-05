“Ovidi es un ejemplo a seguir para los jóvenes”

escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (09/05/2017)

De jugar a la PlayStation a representar a su país en la Selección Española de Duatlón, ese podría ser el resumen de los últimos años de Ovidi Albert, atleta alcoyano que está a punto de arrancar la temporada deportiva de triatlón pero que previamente, en abril participó en el Campeonato de Europa de duatlón formando parte del equipo sub 23 de la Selección Española de este deporte.

Ovidi Albert y su entrenador desde hace alrededor de tres años, Gonzalo Olcina, han visitado Ser Deportivos desde la Venta Sant Jordi para hablar sobre esta experiencia, el pasado, el presente y el futuro de este joven atleta que está estudiando en la Universidad de Alicante Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.

Albert ha contado cómo fue el momento de recibir la convocatoria. “Estaba con mi madre en la sala de espera del hospital y me enviaron un correo desde la Federación, no pensaba que iba a ser la convocatoria, lo leí y era la convocatoria, enseguida llamé a Gonzalo para contárselo”. Su entrenador, Gonzalo Olcina, ha explicado que “en el clasificatorio tuvimos una pequeña decepción porque cuando salió la clasificación éramos terceros pero después en el pódium, no habían contabilizado a un sub 23 y nosotros quedamos cuartos”. La decepción fue porque los tres primeros tenían el pase directo al Campeonato de Europa, y después sólo había la posibilidad de que el técnico eligiese a Ovidi en las dos plazas reservadas para los que no habían hecho pódium. A pesar de que el resultado del Europeo no fue el deseado ambos coindicen en que “ha sido una gran experiencia” y están convencidos de que habrá una nueva oportunidad para Ovidi.

Hasta el 2011 Ovidi Albert tan sólo practicaba “algo de tenis y jugaba a la `play´” pero algo le hizo tomar la decisión y cambiar de vida radicalmente. “Vi a Javier Gómez Noya ganar el Campeonato del Mundo en Budapest y a partir de ahí le dije a mi madre que quería hacer triatlón y su respuesta fue: pero si no haces nada”. Del sofá a comer, cenar, desayunar y competir en el mismo campeonato, el Europeo, que Emilio Martín, triatleta profesional con varios campeonatos, tanto del mundo como de España, en sus espaldas.

Por todo ello y por mucho más que podrá conocer en el programa de Ser Deportivos, Gonzalo Olcina considera que Ovidi Albert “es un ejemplo a seguir por los jóvenes”.