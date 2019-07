The examples populate this alert with dummy content

CD ALCOYANO Pablo Carbonell vuelve a casa El futbolista regresa al C.D. Alcoyano después de haber pasado por Alavés B, Peralada y Ontinyent viernes, 19 de julio de 2019 Compartir Twitter Whatsapp El lateral izquierdo, Pablo Carbonell, llega al Club Deportivo Alcoyano con ilusión y con ganas de volver a vestir la camiseta blanquiazul. Ayer firmó el contrato y desde este viernes, ya está a las órdenes de Vicente Parras. El futbolista quiere intentar devolver al club en la posición que se merece. Personalmente se propone objetivos semanales y a corto plazo, volver a coger el ritmo de competición que perdió el año pasado. Nuevo fichaje para Vicente Parras, que vuelve a coincidir con el futbolista después de que el jugador estuviera a sus órdenes la temporada pasada en el Ontinyent Club de Fútbol. Después de este fichaje solo quedan tres fichas más para completar la plantilla del nuevo proyecto del club alcoyanista.