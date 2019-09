The examples populate this alert with dummy content

CICLISMO Pablo Garrido, campeón de la Comunidad Valenciana de maratón en mountain bike El ciclista alcoyano sigue con su gran temporada y después de los éxitos en la modalidad de rally añade este título autonómico en maratón - La prueba tuvo lugar en Ibi sobre 76 kilómetros miércoles, 04 de septiembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp El ciclista alcoyano Pablo Garrido sigue sumando éxitos a su trayectoria en el mountain bike en una gran temporada. En este caso se ha proclamado campeón de la Comunidad Valenciana de la modalidad de maratón. Si hasta ahora los triunfos han sido en la disciplina de rally en esta ocasión ha duplicado la distancia a recorrer pero con el mismo resultado: la victoria. La prueba se ha disputado en la vecina localidad de Ibi sobre 76 kilómetros y con 2.300 metros de desnivel. Garrido ha entrado en meta después de 3 horas y 40 minutos de carrera, siendo primero en su categoría de Máster 30 y el 12º en la general. Así el ciclista alcoyano ha sido seleccionado para disputar el Nacional de esta distancia, maratón, que tendrá lugar este domingo en Cazorla.