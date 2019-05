The examples populate this alert with dummy content

MOUNTAIN BIKE Pablo Garrido se proclama campeón de España No se disputará la última prueba del Open de España, por lo que el ciclista alcoyano acaba primero por anticipado lunes, 27 de mayo de 2019 Compartir Twitter Whatsapp El ciclista alcoyano Pablo Garrido ha conocido que no se disputará la última prueba del Open de España de Mountain Bike en la modalidad XCO rallye en la categoría Máster 30 prevista en Alcalá de Henares, por lo que se ha proclamado Campeón de España por anticipado. Garrido quedó segundo en Chelva, primero en Valladolid, segundo de nuevo en Huelva y cuarto en Caudete. Esa regularidad le ha llevado a estar en el tramo final de la temporada con una clara ventaja de 80 puntos sobre el segundo clasificado, Manuel Lucena, 690 puntos por 610, por lo que no ha necesitado asegurar esta primera plaza en esta prueba final y se ha proclamado por anticipado campeón. Tercero con 555 puntos ha sido José Carlos Macías, segundo y tercero ciclistas andaluces, como el cuarto, José Luis García, que ha sumado solo 515 puntos. El campeón del Mundo de esta especialidad, Ismael Sánchez, disputó y ganó la primera prueba, en la que Garrido fue segundo, pero ya no participó en las restantes. Ahora las próximas citas de Pablo Garrido serán el Autonómico y el Campeonato de España que se tendrán lugar a mediados del mes de julio. Garrido milita en el equipo On Bike Erum a quien ha dedicado este triunfo, así como a su familia, amigos y patrocinadores.