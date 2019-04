The examples populate this alert with dummy content

MOUNTAIN BIKE Pablo Garrido, segundo en el Open de España en Huelva Sigue primero en la general con más ventaja sobre el segundo cuando quedan dos pruebas más por disputar miércoles, 17 de abril de 2019 Compartir Twitter Whatsapp Pablo Garrido sigue destacando en el Open de España de mountain bike, ya que ha quedado en la segunda plaza en la tercera prueba disputada en Huelva en su categoría de Máster 30. Después quedar segundo en el debut y primero en la segunda cita, ha vuelto a repetir la segunda plaza en la tercera lo que le permite seguir como líder de la general. Además ha logrado ampliar su ventaja en esta general ya que su inmediato perseguidor ha quedado cuarto en Huelva por lo que la distancia ha pasado de 50 a 70 puntos. Restan dos carreras por disputarse de este Open.