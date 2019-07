The examples populate this alert with dummy content

MOUNTAIN BIKE Pablo Garrido, subcampeón de España por autonomías en Máster 30A Ha logrado subir de nuevo a un podio nacional después de ser recientemente campeón en el Open de España lunes, 22 de julio de 2019 Compartir Twitter Whatsapp El ciclista alcoyano Pablo Garrido ha vuelto a sumar otro logro a su palmarés este año. A las pocas semanas se proclamarse campeón del Open de España de mountain bike XCO, el pasado fin de semana lograba subir de nuevo a un podio nacional al proclamarse subcampeón de España por comunidades autónomas en su categoría de Máster 30 A. El campeonato se ha disputado en la localidad navarra de Arguedas y en él se han reunido los mejores bikers de las diferentes comunidades autónomas en las diferentes categorías. Garrido representando a la valenciana ha tomado parte en la categoría de Máster 30 dividida en este caso den Máster 30A, entre 30 a 35 años y Máster 30 B, entre 35 a 39 años. El ciclista alcoyano ha estado toda la prueba segundo, pero en la última vuelta ha tenido un problema mecánico que le ha obligado a parar para arreglarlo siendo sobrepasado por otro corredor, aunque de categoría Máster 30B por lo que ha mantenido su segunda posición final, tercero en la suma de las dos categorías. Primero ha sido el murciano Ismael Sánchez, campeón del Mundo de esta modalidad y segundo, primero en Master 30B, el andaluz José Carlos Macía, entrando después Pablo.