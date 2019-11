The examples populate this alert with dummy content

HOY POR HOY Pablo de Gracia destaca la necesidad de crear áreas industriales atractivas El presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Alcoy pone el acento en la prioridad de optimizar la productividad para mejorar resultados martes, 12 de noviembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (12/11/2019) El presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Alcoy, Pablo de Gracia, realiza balance en Hoy por Hoy Alcoy de su mandato. La internacionalización, la mejora de la formación y la transformación de los polígonos en Áreas Industriales Avanzadas, son algunos de los asuntos que analiza en la entrevista. Pablo de Gracia explica que la nueva ley de Industria de la Comunidad Valenciana, y que entrará en vigor antes de que finalice el año, define los requisitos y trámites para la transformación de los polígonos en áreas industriales avanzadas y su constitución en Entidad de Gestión y Modernización. La transformación, que ha comenzado en el polígono Cotes Baixes y se extenderá al resto de polígonos de la ciudad, según explica el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Alcoy, Pablo de Gracia, abre la puerta a la solicitud de ayudas para su actualización. El objetivo es crear "un parque industrial atractivo". Al margen del acceso a subvenciones, el presidente de la Cámara ha puesto el acento en la necesidad de mejora de productividad en las empresas. De Gracia destaca además la necesidad urgente de solucionar la falta de suelo industrial para favorecer el crecimiento industrial.