ECONOMÍA Pablo de Gracia, nuevo vicepresidente del Consejo de Cámaras de la Comunitat El presidente de la Cámara de Alcoy indica que trabajará desde este órgano directivo para reivindicar las necesidades de las empresas de la comarca martes, 14 de mayo de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (14/05/2019) Pablo de Gracia ha sido designado vicepresidente segundo del Comité Ejecutivo del Consejo de Cámaras de la Comunidad Valenciana. El presidente de la Cámara de Comercio de Alcoy, desde marzo de 2018, es miembro del Pleno del Consejo de Cámaras, integrado por presidentes y vocales de las demás entidades camerales de la región. A este cargo, suma la reciente elección como vicepresidente segundo del Comité Ejecutivo del Consejo de Cámaras. "Es muy importante que la figura de Alcoy, en mi persona como presidente del Cámara de Alcoy, esté en este foro para poder revindicar lo que necesite no solo la ciudad, sino nuestra comarca", expresa de Gracia. La Cámara de Alcoy, por otra parte, será una de las beneficiarias de una parte de los 2,5 millones de euros que la conselleria de Economía destinará, a lo largo de este año, a las Cámaras de Comercio de la Comunitat para apoyar los servicios que ofrecen a las empresas. En el caso de Alcoy, la ayuda se destinará a varias acciones como "a la transición tecnológica de nuestras empresas" y "a desarrollar planes para ayudar a las firmas a vender en el exterior", añade el presidente de la entidad cameral alcoyana.