MÚSICA Pablo Inoue, la guitarra en las venas Su padre, Yukiharu, vino a Alcoy para aprender con el maestro José Luis González – Él toca la guitarra eléctrica y está estudiando en la prestigiosa Escuela Superior de Música de Cataluña en Barcelona jueves, 05 de septiembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (04/09/2019) La guitarra corre por las venas de Pablo Inoue. Este joven alcoyano es hijo de Yukiharu, uno de los japoneses que vino hasta nuestra ciudad para estudiar guitarra con el maestro José Luis González. Falleció cuando Pablo tenía 6 años pero él ha seguido la tradición musical de su padre, la guitarra, aunque con un matiz de modernidad: toca la guitarra eléctrica. En la actualidad va a iniciar el segundo curso en la Escuela Superior de Música de Catalunya, la ESMUC, uno de los centros más prestigiosos de enseñanzas superiores musicales que está ubicado en el mismo auditorio de Barcelona. Allí también da conciertos con ‘combos’ que se forman entre los alumnos del centro y este verano no ha parado de dar conciertos con su orquesta de verano llamada La bestia por poblaciones cercanas. Pablo ha visitado Radio Alcoy para explicarnos como es su día a día con una guitarra en las manos.