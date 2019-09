The examples populate this alert with dummy content

MÚSICA Paco Amaya homenajea a su maestro en León El organista ha estado en Radio Alcoy y ha explicado sus últimos conciertos en Alemania, el del pasado verano en Agres, con su colaboración en la rehabilitación del órgano de esta localidad, y sus proyectos de futuro viernes, 13 de septiembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 13.00 (13/09/2019) El organista alcoyano Paco Amaya acudirá este martes a un homenaje de su maestro ya fallecido, Adolfo Gutiérrez Viejo, que tendrá lugar en la catedral de León a las 20 horas. Amaya lo ha explicado en Radio Alcoy, así como sus proyectos recientes, con conciertos en tres ciudades de Alemania, el del pasado verano en Agres, donde colaboró para la rehabilitación del órgano del Convento de la localidad. Recordamos también algunas de sus últimas actuaciones en lugares como la Quinta Avenida de Nueva York o Londres.