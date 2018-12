The examples populate this alert with dummy content

HOMENAJE Paco Aura, protagonista póstumo de la campaña Construint memòria Ha tenido lugar un acto central en el Salón de Plenos del Ayuntamiento viernes, 28 de diciembre de 2018

AUDIO Hora 14 Alcoy (28/12/2018) Paco Aura, pese a su reciente fallecimiento, no ha dejado de ser protagonista de la campaña 'Construint memòria' de la Generalitat Valenciana. a través de la Conselleria de Justicia. Se han entregado una serie de 'rajoles' tradicionales valencianas en recuerdo de las más de veinte personas de Alcoy y comarca que fueron prisioneros de un campo de concentración nazi. La hija de Paco Aura, Carmen, ha explicado que el recuerdo y el mensaje de su padre está muy presente, mucho más gracias a esta iniciativa. En el acto también han participado el alcalde de Alcoy, Antonio Francés, y el President de la Generalitat, Ximo Puig. Quien ha explicado la iniciativa ha sido José García Añón, director general de Reformas Democráticas y Acceso a la Justicia, "se entregó una primera 'rajola' o baldosa a Carmen el 13 de diciembre en el Palau de Generalitat en la presentación de la campaña y hemos venido a Alcoy para repartir las restantes, ya sea a familiares descendientes de las personas que estuvieron en campos de concentración o en sus ayuntamientos". Con este acto se ha culminado un amplio programa promovido por el CAEHA con motivo del centenario de Paco Aura, en el que se ha presentado una exposición sobre su figura. que se puede ver en el hall del Ayuntamiento y la versión en castellano del libro sobre el propio Aura de Paco Blay, Àngel Beneito y Nacho Lara. Los tres han estado en Radio Alcoy para explicar este proyecto en el programa Tragaluz.