PUBLICACIÓN Paco Blay coordina una obra sobre los 100 años de valencianismo en Alcoy Compromís per Alcoi regalará esta publicación en una cena en enero jueves, 27 de diciembre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 13.00 (27/12/2018) El historiador Paco Blay ha coordinado una publicación que lleva por título 'Cent anys de valencianisme', que se presentará mañana en rueda de prensa en el Ayuntamiento a las 12'30 horas y que se regalará entre los asistentes a una cena en enero organizada por la Coalició Compromís per Alcoi. El portavoz de Compromís Alcoi, Màrius Ivorra, ha realizado el prólogo y otros investigadores han ayudado a Blay en su labor. Este libro se edita con motivo de los 100 años de la fundación de la Joventut Valencianista Alcoiana, que nace solo un mes después de que lo hiciera en Valencia capital. En este estudio se ha explicado también la situación política y cultural que se vivía en aquel momento hace justo un siglo, en 1918. El historiador ha estado en el estudio de Radio Alcoy para explicar detalles de esta obra "quiere demostrar que el valencianismo no es algo de ahora, de los últimos años, sino que lleva cien años de trayectoria".